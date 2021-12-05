Певица Ани Лорак с дочкой Софией засветилась в гостях у Филиппа Киркорова, яркие кадры певица разместила у себя в Instagram.
Как передает Politeka.net, по случаю 10-летия дочери Аллы-Виктории Филипп Киркоров закатил грандиозную вечеринку в загородном особняке и пригласил именитых гостей, среди них оказалась Ани Лорак со своей дочкой.
Кадрами мероприятия певица поделилась со своими поклонниками в Instagram.
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«С Днём рождения, наша принцесса Алла-Виктория❤️Будь счастлива и расти нам всем на радость🎉
Спасибо, дорогой крестный Филипп, за чудесный праздник💥», - подписала Ани Лорак.
По случаю вечеринки Лорак надела черный топ и мини-шорты из кожи. На плечи певица накинула ярко-синий жакет из мерцающих в свете софитов пайеток, а стройные ноги звезды подчеркнули сапоги-чулки.
Поклонники не остались в стороне и одарили комплиментами певицу, но были и такие, кому не понравился наряд артистки.
"Каролина и Сонечка прекрасны",
"Вам очень идет этот образ😍 вы самая красивая",
"Полная безвкусица", - пишут в сети.
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