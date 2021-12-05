Певица Ани Лорак с дочкой Софией засветилась в гостях у Филиппа Киркорова, яркие кадры певица разместила у себя в Instagram.

Как передает Politeka.net, по случаю 10-летия дочери Аллы-Виктории Филипп Киркоров закатил грандиозную вечеринку в загородном особняке и пригласил именитых гостей, среди них оказалась Ани Лорак со своей дочкой.

Кадрами мероприятия певица поделилась со своими поклонниками в Instagram.

«С Днём рождения, наша принцесса Алла-Виктория❤️Будь счастлива и расти нам всем на радость🎉

Спасибо, дорогой крестный Филипп, за чудесный праздник💥», - подписала Ани Лорак.

По случаю вечеринки Лорак надела черный топ и мини-шорты из кожи. На плечи певица накинула ярко-синий жакет из мерцающих в свете софитов пайеток, а стройные ноги звезды подчеркнули сапоги-чулки.

Поклонники не остались в стороне и одарили комплиментами певицу, но были и такие, кому не понравился наряд артистки.

"Каролина и Сонечка прекрасны",

"Вам очень идет этот образ😍 вы самая красивая",

"Полная безвкусица", - пишут в сети.

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