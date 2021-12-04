Артисты юмористической программы "Дизель шоу" решили показать, как некоторые женщины по полной используют услугу «Муж на час».
Как пишет Politeka.net, шутливый видеоролик появился на странице «Дизель шоу» в Инстаграм.
В нем известная актриса Виктория Булитко исполнила роль Вики, которая вызвала домашнего мастера - Егора Крутоголова, но его мужскую помощь решила использовать совсем в другом направлении.
В какой-то момент Крутоголов схватил за шею Булитко и принялся душить ее прямо на сцене.
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"Эй ты курица, давно хотел тебя удушить", - говорит он.
«У нас в стране есть услуга «Муж на час». Женщина может вызвать хозяйственного мужчину, чтобы ей что-то починили или прикрепили. Но некоторые дамы используют эту услугу по полной!😏 А новая героиня Вики решила очень своеобразно использовать такого «мужа на час»🙃», - говорится в публикации.
Напомним, с Булитко из "Дизель Шоу" приключилась беда прямо на съемках, подробности.
Как сообщала Politeka, "учительница" Булитко и "Дизель шоу" высмеяли дистанционное обучение.
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