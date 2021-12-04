Известный исполнитель Сергей Бабкин, который стал тренером в "Лиге Смеха", решил восхититься необычным блестящим образом свой жены.

В этот раз популярный украинский исполнитель Сергей Бабкин, который в новом сезоне стал тренером юмористического шоу "Лига Смеха", решил поделиться счастливым кадром с женой. Перед стартом их специального марафона мужчина решил подогреть интригу.

В этот раз Бабкин показал необычный кадр, на котором его супруга без верхней одежды показала себя с близкого ракурса. Причем позировала Снежана вся полностью в блестках не только на лице, но и на плечах.

«Ребята, а знаете, как порадовать ваших самых близких девочек? … Своих любимых, мам, дочерей, сестричек, коллег? Знаете, как нашим женщинам важно наше внимание и интерес к их интересам? Знаете, как им приятна наша, мужская, забота?

В общем, у меня идея!🔥Впереди череда самых волшебных и долгожданных праздников. Наверняка, вы уже выбираете подарок во всю силу и мощь своей фантазии! И свободными вечерами, вместо того, чтобы провести время с семьёй, бегаете в поисках подарков! И совершенно зря, ведь подарок для вашей Королевы уже готов! 🔥

Сегодня - послеееедний день, когда можно впрыгнуть в уже мчащийся поезд! Говорю загадками? Понял, вношу ясность!))) Почему каждая женщина будет в восторге от такого подарка? Последний день записаться на марафон..» - пишет Бабкин.

Отметим, в целом, Бабкин доволь часто радует поклонников яркими публикациями в своем профиле в Instagram. Недавно артист поделился в сети черно-белым кадром из студии и заинтриговал новым альбомом.

"Работа на студии кипит – заканчиваю альбом. Да! Новый полноценный LP. Все детали раскрою постепенно. А пока могу только сказать, что вы услышите его уже в феврале! Ждёте?", - пишет Бабкин.

Напомним, Бабкин показал, как празднует свой день рождения, удивив особым талантом: "Наш фирменный…".

Как сообщала Politeka, 43-летний Сергей Бабкин поразил изменениями во внешности, редкие фото: "У нас есть традиция!".

Также Politeka писала, что Жена Сергея Бабкина показала, каким вырос ее сын, вспомнив об угрозах врачей: "Будет тупой".