Украинская поп-певица и ведущая тревел-шоу «Орел и решка» продемонстрировала потрясающее чувство стиля в солнечной Барселоне.
Как пишет Politeka.net, молодая певица боливийского происхождения Мишель Андраде добилась невероятных успехов в шоу-бизнесе. Карьера девушки стремительно идет вверх, она очень востребованная и сейчас путешествует по миру в качестве новой ведущей шоу "Орел&Решка. Земляне".
Андраде всё чаще делится с поклонниками яркими снимками и неожиданными публикациями в Инстаграм.
Так, у себя в фотоблоге Мишель разместила фотографии, сделанные в Барселоне.
Девушка обладает потрясающим чувством стиля- перед камерой она появилась в черных штанах и коротком топе.
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На другой фото, она набросила на плечи куртку, задумчиво глядя вдаль.
В подписи Мишель Андраде призналась, что всегда с удовольствием возвращается в Барселону.
«Сколько бы стран не посетила за все это время, возвращаться в Барселону одно удовольствие! А куда бы вы хотели сейчас полететь?», - написала она.
Ранее Мишель Андраде намекнула на сумму своего гонорара, которую она получает в "Орле и Решка".
Так, по словам Мишель, каждый из ведущих получает разный гонорар – все зависит от условий контракта. А вот на вопрос, какую примерно сумму получает сама Андраде, в районе ли это 1-2 тысяч долларов за выпуск, Мишель ответила: "Может быть, даже и больше".
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