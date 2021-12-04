Светская львица Ким Кардашьян, которая после развола уже успела найти себе нового парня, недавно приняла участие в яркой съемке и примерила довольно необычный костюм.

Всемирно известная модель начала готовиться к праздникам и теперь постоянно публикует новые кадры из различных фотосессий. Дело в том, что Ким является рекламным представителем сразу нескольких брендов одежды, духов, косметики и собственной линейки белья.

Для того, чтобы каждый раз напоминать об этом, Кардашьян также устраивает фотосессии с разным товаром, причем делает звезда акцент не только на продукции. Ким не может без комплиментов, поэтому подбирает костюмы либо с открытым декольте, либо с минимальной длинной платья.

Поскольку именно на модельных фото Кардашьян прославилась благодаря пышным и непропорционально огромным формам.

«Я люблю вас; жду, когда kkw beauty вернется ....; Что случилось с кристальной ванилью, она когда-нибудь снова пополнится?; Будет ли Tesco покупать вам новую машину; Сладко 😍; Отлично; Удивительно 🤍🤍; Красотка Ким; Одержима своим видом; Вот это да; какие формочки», - пишут в сети.

Не так давно 41-летнюю знаменитость в рамках премии People's Choice Awards 2021 официально признали иконой стиля за «чуткое чувство моды и трендов, предпринимательский успех и единоличное преобразование индустрии с помощью инновационного дизайна и уникального стиля».

В своем новом посте на странице в Инстаграм Ким Кардашьян опубликовала фото, на котором предстала в невероятно притягательном наряде.

Напомним, что Ким Кардашьян в мини-купальнике выставила напоказ свои достоинства: «Что за кошечка?».

Ранее Politeka писала, что Ким Кардашьян в крошечном купальнике пошалила в джакузи: "Дорвалась".

A еще Politeka сообщала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами: «Ангел с небес».