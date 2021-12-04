Ведущая нового сезона шоу «Танці з зірками» Иванна Онуфрийчук, которая официально вышла замуж за миллионера в Украине, показала свадебные фотографии, а также рассказала о семье.
Как пишет Politeka.net, новые снимки знаменитость разместила на своей станице в Инстаграм.
В феврале Иванна Онуфрийчук сыграла роскошную свадьбу на Мальдивах, однако не была официальной женой казахского миллионера. Только 11 ноября влюбленные официально расписались в нашей. По этому случаю они сыграли вторую свадьбу.
Для торжества у знаменитости было два белых наряда: одно платье было узкое с ажурными рукавами и с элегантным шлейфом, второе - пышное платье с длинным шлейфом.
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Иванна говорит, что уже с детства знала, какого мужчину хотела видеть рядом с собой и какую семью построить.
«Я всегда представляла сказку, но свою 🥰 Где мужчина еще больший романтик, чем я. Где царит любовь и уважение друг к другу, которые не угасают с годами, а наоборот крепнут. Мне важно, чтобы в семье была поддержка, умение вести диалог и идти на компромисс», - рассказала телеведущая.
Напомним, ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук честно рассказала о работе в прямом эфире.
Как сообщала Politeka, ведущая "Танців з зірками" и жена миллионера Онуфрийчук показала украинцам, на что тратит деньги.
Также Politeka писала, что ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук раскрыла тайну своих двух свадеб с миллионером.