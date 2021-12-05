Украинская телеведущая ТСН Лидия Таран недавно ездила отдыхать в живописную Испанию, а сегодня уже во всю готовится к сьемкам.

Как сообщает Politeka.net, телезрители хотят видеть Лидию Таран как можно чаще, поэтому ждут не дождутся, когда она снова выйдет в эфир. Ведущая решила порадовать зрителей и показала, как готовится к сьемкам.

Телеведущая показала, как выглядят ее волосы и прическа, если не пользоваться стайлингом и не укладывать их феном. На голове у Лидии Таран - упругие распущенные локоны, а на лице сияет ослепительная улыбка. За ее спиной стоит стилист-парихмахер, которая укладывает ее волосы в кудряшки.

На фото Лидия Таран запечатлена в стильном образе - темно-красной толстовке, при этом на ее лице нет ни капли макияжа.

"После еды лучше крутится. Укладка не выходя из рабочего места", - отметила она в подписи к снимку.

На следующем снимке Лидия Таран появилась при параде, она надела яркий костюм яркого желтого оттенка.

"Наш движимый пол устал и никуда не поехал, потому пришлось ехать самой своими ногами к стартовой точке. За это и люблю прямой эфир", - заключила она.

Напомним, звезда 1+1 Таран обнародовала кадры с места масштабной трагедии.

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