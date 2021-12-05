Герцог Кембриджский принц Уильям поделился утренним ритуалом своей семьи - правнуки британской королевы Елизаветы II просто обожают каждое утро проводить на кухне.

Об этом сообщает Daily Express. Он рассказал, что дети любят танцевать на кухне. И по утрам между принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем ведутся споры из-за того, какая песня будет звучать за завтраком.

Отец установил для них очередность: в один день решает Джордж, в другой — Шарлотта. Сейчас любимым их хитом является песня "Waka Waka" колумбийской звезды Шакиры.

Супруг Кейт Уильям утверждает, что Шарлотта использует возможность продемонстрировать свои танцевальные навыки. Известно, что девочка берет частные уроки балета. Ее младший брат, трехлетний принц Луи, следует за ней по пятам, пытаясь повторять.

«Там много движений бедрами. Мы словно в фитнес-клубе иногда приходится изрядно попотеть, чтобы, потом приняв душ, переодевшись бежать на мероприятие государственной важности. Вы думает почему мы с Кейт такие стройные? Благодаря нашим детям!» — смеясь рассказал принц Уильям.

Напомним, Кейт Миддлтон неожиданно появилась в обычной школе и удивила признанием.

Как сообщала Politeka, Принц Уильям довел Кейт Миддлтон до слез, герцогиня задумалась о разрыве.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон подловили на чрезмерном копировании принцессы Дианы.