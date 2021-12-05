Вдохновляемся одной из самых популярных моделей

Модель Белла Хадид показала, что один образ может вполне может сочетать в себе агрессивный принт, наивные украшения, соблазнительные элементы и макияж.

Как сообщает Politeka.net, Белла Хадид составила новый ультрамодный лук на основе стильных вещей - вдохновляемся одной из самых популярных моделей современности, которая была названа самой красивой женщиной 2019 года.

В блоге фанатов модели можно найти новое фото, на котором она позирует в компании бизнесмена Дэвида Грутмана в Майами.

Белла Хадид позирует в клетчатой рубашке без рукавов, словно из 90-х, которая в этом сезоне вновь вернулась в гардеробы модниц. Дополнили их черные коротенькие шортики, которые подчеркнули длинные стройные ноги модели.

На ноги знаменитость обула массивные черные сапожки, на которых сделала особенный акцент. При этом она выглядит гармонично и соблазнительно! Таким нарядом вполне можно вдохновиться тем, кто любит дерзкие и смелые аутфиты.

Из аксессуаров Белла подобрала крупное золотое колье, а также часы - изысканные украшения создали необычный контраст со спортивными вещами.

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