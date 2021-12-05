Светская львица Ким Кардашьян, которая успешно строит личную жизнь после развода, стала часто появляться на разных мероприятиях и демонстрировать довольно необычные наряды.

В последние недели Ким начала активно рассказывать о своих бельевых комплектах, которые выпускает для фанатов. Если же ее сестра Кайли Дженнер занимается косметикой, то сама Ким – исключительно одеждой.

Недавно она смогла отличиться довольно необычным нарядом, который едва скрыл ее формы. Открытое декольте сразу привлекло внимание.

«Ким Кардашьян в Balenciaga FW'20 посетила предсвадебное мероприятие Саймона Хака и Фила Рипортеллы 🔵» - сказано в подписи к кадрам.

Поклонники отреагировали, не оценив несколько неловкий вид звезды:

«Хорошо, мне это действительно нравится; Каждый раз, когда я вижу ее, я думаю: «Как она ходит в туалет?»; Что это за группа синих человечков? .. извините, это меня не впечатляет 😂; Видимо у них закончилась идея 😂; блин, она хорошо выглядит; Она изо всех сил старается быть уверенной; И идеально подходит для вывоза мусорных баков 😂; Да 🙌👏 она хорошо его носит 👏👏; По помойкам каким-то гуляет. Все заплёвано кругом 🥴».

Также мы писали, что Кардашьян славится своей любовью к необычной одежде и нюдовым тонам в образах. Для своих нарядов Ким создала целую огромную комнату, в которой хранятся ее лучшие наряды, дорогие сумки и украшения.

Причем комната настолько большая, что звезда даже устроила там и примерочную, нередко делая фото у зеркала и хвастаясь яркими образами.

Напомним, Ким Кардашьян в нежном купальнике поразила формами и советом: "Канье, как ты теряешь такую женщину".

Как сообщала Politeka, Сестричка Кардашьян в кислотном бикини сверкнула идеальными изгибами: "Богиня".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами тела: «Ангел с небес».