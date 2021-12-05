Максим Галкин уже 20 лет счастлив в отношениях с Аллой Пугачевой, они не часто появляются на публике вместе, но постоянно публикуют фото своих детишек.
Как сообщает Politeka.net, двойняшки Лиза и Гарри любят резвится в саду, а также уже сами хозяйничают на кухне. Малыши уже ходят во второй класс. Но они всегда находят время для игр.
В Инстаграме можно найти много фанатских страниц Лизы и Гарри. На одной из них появилось новое фото маленькой Елизаветы.
Лиза Галкина выросла такой же яркой личностью, как ее родители. Она унаследовала не только редкую красоту родителей, но и чувство стиля. Когда Алла Пугачева с дочкой вместе появляются на публике, то особенно впечатляют присутствующих. Очаровательные и всегда неизменно стильные, они приковывают к себе внимание всех присутсвующих.
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На новом фото малышка нарядилась в красную кофточку, украшенной милыми деталями: бантиком и округлым клетчатым воротничком. Ее волосы заплетены в косички, которые скреплены резиночками в тон наряда.
Пользователи сети умилились красотой девочки и оставили множество позитивных комментариев под снимком: "Глазами папы а так лицо мамы прелесть", "Девочка взрослеет, скоро влюбится", "Копия мамы", "Лиза выросла так", "Одним словом. Красавица".
Напомним, что Пугачева удивила моложавым видом в смелом топе рядом с Галкиным: яркое фото.
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