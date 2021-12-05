Восходящая звезда украинского шоу-биза Соня Кей, племянница Национальной легенды Украины Софии Ротару, показала, как танцует с подружкой.
Как пишет Politeka.net, Соня Кей является перспективной отечественной певицей, недавно выпустив второй мини-альбом. Также звезду несколько лет назад номинировали как "Прорыв года" за первый мини-альбом. Артистка является двоюродной сестрой родного сына Софии Ротару Руслана Евдокименко. Соня не только радует фанатов творчеством, но и своим небольшим блогом в Инстаграм, где делится с украинцами всем интересным.
На новом сторис Соня была в компании подруги. Парочка пустилась в пляс, впечатляя синхронными движениями.
"С днем рождения", - написала Соня в сторис.
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После этого звезда рассказала о беде, которая с ней произошла в Истаграм.
"Утро началось не с кофе. Какая-то **** хотела украсть мой аккаунт с утра. Я в шоке", - написала Соня в сторис.
Напомним, племянница Ротару в ярком костюме заставила любоваться идеальной фигуркой
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