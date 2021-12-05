Известная актриса и модель Моника Беллуччи, которая успела прославиться на весь мир благодаря своим талантам, способна показать довольно удачные образы в 57-летнем возрасте.

Моника Беллуччи является популярной итальянской моделью и актрисой, которая недавно тихо и в семейном кругу отметила свое 57-летие. Звезда в Инстаграм не перестает удивлять своей моложавой красотой.

Моника обычно появляется на мероприятиях в классических нарядах и не носит спортивную одежду на публике, а также выбирает исключительно образы без принтов, ярких изображений и не любит слишком пестрые аксессуары.

Обычно, как можно заметить, Моника делает один акцент на бюсте в открытом декольте и этого достаточно:

«Королева навсегда👑; ей можно только похлопать👏; самая сладкая мечта; она чудесная, как богиня; ♥ ️Моника. Ты прекрасна; Потрясающе красиво ❤; Отличное лицо😍 как на портрете; можно смотреть вечно в разные стороны; даже не знаю что лучше, лицо или декольте; не по годам молодая; не нуждается в похвале».

Ранее актриса опубликовала новый снимок на своей странице в Инстаграм. На кадре Моника Беллуччи показывает кадр с фотосессии с неярким макияжем, где отлично видно красоту модели.

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