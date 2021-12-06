Известный юморист и актер из "Квартал 95" Евгений Кошевой вместе со своим коллегой постарели и изменились до неузнаваемости.

Как передает Politeka.net, Евгений Кошевой является популярным юмористом и комиком. Он прославился благодаря своему участию в шоу "Квартал 95". Также он является ведущим юмористического шоу "Лига Смеха". У Евгения есть жена - Ксения, с которой он в браке уже 14 лет. И две дочки - Варвара и Серафима.

Так, на этот раз артист опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Евгений Кошевой и его коллега Станислав Боклан постарели и изменились до неузнаваемости. Юмористы в зимних костюмах устроили танцы под новую новогоднюю песню Потапа.

"Готовимся со Станиславом Бокланом к Новому Году", — рассказал Евгений Кошевой.

"Я оливье голыми руками есть готов", — пошутил юморист.

Ранее сообщалось, Потап в деловом костюме ошарашил сходством во внешности с Кошевым из "Квартал 95": "Ну прям братья..."

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Politeka рассказывала, возмужавший Кошевой из "Квартал 95" дерзко высказал Поляковой, что ее ждет: "Оля, ты, конечно, не обижайся, но..."