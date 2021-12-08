Известная блогерша и участница шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Юлия Бельченко решила высказаться по поводу искренности и лиц, которые обычно люди скрывают под своими масками.

Юлия «Зайка» прославилась благодаря проекту. И хотя она не победила в шоу, она все же стала финалисткой и даже попала в центр скандала из-за фальшивой свадьбы. Тем не менее, популярность девушки продолжает расти.

В этот раз Юлия решила обратить внимание на «клеймо», которое обычно вешают на человека.

«Ты боишься, что твоё истинное Я будет разоблачено, вытащено на поверхность и осмеяно. И это страшно. Общество ставит клеймо «плохих девочек» на тех, кто не врёт. На тех, кто любит свободу. На тех, кто не боится жить.

Пытаешься казаться лучше, чем ты есть на самом деле. Переделываешь и стыдишься себя. Чувствуешь себя обязанной соответствовать какому-то идеалу😓 Позволь себе не хвастаться искусственно, повышая свою значимость, как это делает большинство, а признайся, что облажалась и это поставит всех в тупик😳

То, от чего ты так сильно хочешь избавиться - это действительно недостаток или твоя уникальная особенность, которую ты не хочешь замечать?» - пишет Зайка.

Поклонники поддержали:

«Какой взгляд 😍😍; Ух, какая ты соблазнительная! В любом образе Юля очень хороша?; не сомневайся в себе никогда!; Как всегда красотка!!!; Фото - 🔥🔥🔥 яркая и сочная 🥰; Юля ты крутая ❤».

Ранее мы писали, что Бельченко, которая на шоу "Холостяк" получила прозвище "Зайка", часто радует поклонников яркими публикациями. Так, в этот раз красотка выложила в сети милое фото с новыми пушистыми "друзьями" и рассказала о своем посещении приюта для животных.

Ранее сообщалось, Юля "Зайка" из "Холостяка" показала место, где чувствует себя нужной: "Есть люди, которые…"

Также, Юля "Зайка" не выдержала и рассказала о проблемах с мужчинами после "Холостяка": "Лучше остановиться"

Politeka рассказывала, Юля "Зайка", улетев в Ниццу, засветилась в ресторане с завидным "Холостяком" Мельником: "Что по ценам?"