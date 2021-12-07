Известный телеведущий и главный герой девятого сезона шоу "Холостяк" Никита Добрынин, который женился на Даше Квитковой, решил показать своего маленького сына.

Ведущий мероприятий и радиоведущий ранее Никита Добрынин решил показать, как проводит время вместе с маленьким сыном, которого назвал с женой Львом. Причем мужчина не стал писать что-то личное или рассказывать о нем, подметив лишь то, как изменилась его жизнь.

«Лев родился и вместе с ним наш новый смысл и новые мечты. Вы ведь меня понимаете?» - написал Добрынин под семейным кадром.

Как и всегда, жена поспешила прокомментировать: «Божечки! Мои парни🤍».

Пользователи также умилились кадру и подметили, что ребенок очень похож на Дашу Квиткову:

«Копия мамочка❤️; Он очень похож на Дашу, а вы между собой ❤️; Копия Даши))); Копия мама; Мамина копия❤️; Малыш здесь совсем на Дашу похож😍 такой сладкий карапуз ❤️; Копия мамуня😍; Понимаю в семь раз больше 🙌; Дааа) это невероятно меняет мечты, мысли, смысл жизни 🔥; Маленькое солнышко!!!; Ну какой же он хорошенький )))»,

Мы также писали, что ради популярности Квиткова рекламирует самые разные товары и постоянно выставляет рекламные ролики в Инстаграм. В этот раз для этого Квиткова даже одевалась на камеру, чтобы показать очередные вещи.

Обычно сейчас Квиткова избегает обтягивающих костюмов, ведь скрывает лишний вес под мешковатой и безформной одеждой, лишь бы не было видно чего-то лишнего. Однако ради привлечения внимания в этот раз она решила одеваться на камеру.

Квиткова в телесном белье без смущения п

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