Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко вернулась в Украину после отдыха в Египте и рассказала подробнее о курорте в конце ноября-начале декабря.

Популярна телеведущая впервые за 10 лет отправилась на отдых за границу, передает Politeka.net. В своем Инстаграм Маричка Падалко рассказала, что уже вернулась в Украину, и поделилась, как прошел ее отдых в Египте.

По словам, звезды курортная страна совсем не пафосная. Температура воздуха в конце ноября-начале декабря средняя, вода - 24-25 градусов.

Насчет еды Маричка Падалко сообщила, что была довольна, ведь не надо было готовить и покупать что-либо.

"Мне там все было вкусно, кроме десертов, которые я просто не ем. Дети с мужем это сделали за меня в тройном размере. Короче говоря, я не понимаю, чем можно быть недовольным, когда круглосуточное питание", - рассказала звезда.

Кроме того, ведущая отметила, что удалось найти гостиницу с номером с соединенными комнатами для большой семьи, ведь она с мужем воспитывает 14-летнего Михаила, 13-летнюю Марию и 11-летнюю Екатерину.

Также звезда 1+1 посоветовала побывать хотя бы на одной экскурсии.

"Нам очень понравилось путешествие на корабле (на фото) для погружения с аквалангами и масками. Просто как в мультике «В поисках Немо»", - написала Маричка Падалко, подкрепив снимком в купальнике.

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