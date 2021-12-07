Певица Надя Мейхер, которая стала настоящей легендой группы ВИА Гра, показала необычный образ, заворожив видом в социальной сети Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер является популярной отечественной артисткой. Звезда с 2000-го по 2011 была с перерывами солисткой группы ВИА Гра, а после покинула группу окончательно. Недавно Надя снова засверкала, спрятавшись под маской "Луны" на проекте "Маска", восхтитив оперным пением, при этом Андрей Данилко узнал артистку. Сейчас Мейхер занята съемками в кино, выступлениями, а еще развивает собственный бренд одежды. На новых сторис в Инстаграм певица показала свежий образ.

На новых фото Надя была в пиджаке, длинной юбке и кожаном корсете, который эффектно подчеркнул пышные формы звезды. В таком виде Мейхер гуляла по проселочной дороге. Певица опубликовала два фото, чтобы фанаты смогли сполна оценить ее стильный лук.

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