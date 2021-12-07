Украинская певица, экс-«ВИА Гра» Миша Романова впечатлила кадрами из отельного номера, похваставшись своими роскошными ножками и фигурой мечты.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у артистки, которая является подругой и подопечной исполнителя Макса Барских, появилось эффектное фото, которое буквально свело с ума ее поклонников. Романова позировала в откровенном мини с глубоким вырезом. Она сидела на кровати, выставив вперед бесконечно длинные ноги. Пикантный вырез привлекал внимание к самому интересному.

«По реакциям в сторис, поняла, что эта фотка должна быть в ленте», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу теплых слов. Поклонники пришли в восторг от образа звезды.

«Сногшибательная», «Королева Красоты», «Ох уж эти бриллианты...так и манят взгляд», «Богиня! Глаз не отвести. На коленях поклоняюсь вашей красоте», «Ты сладкая конфетка, детка», «Роскошная», «О длине ног могут спорить только такие ноги», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Миша Романова в ярком купальнике впечатлила прелестями.

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