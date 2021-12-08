26-летняя певица Jerry Heil (Александра Шемаева), которая стала ведущей бэкстейджа шоу "Україна має талант", видимо, решила переделать хит Ирины Билык и пропела не своим голосом.

Молодая украинская исполнительница Jerry Heil записала веселое видео, в котором поет не своим голосом, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах звезда позирует на мосту и весело пританцовывает.

"Я здесь песню написала, но голос не мой 👀

Угадали чей?🐼", - написала звезда.

В комментариях пользователи Сети сразу угадали, чей голос звучит - певицы Анны Тринчер, а также некоторые отметили использованную мелодию - слышалась музыка из песни Ирины Билык "Мне не жаль".

Публикация быстро собрала более 4000 просмотров.

"Это что, мелодия из песни Ирины Билык «Мне не жаль тебя, а жаль эту зиму»?", "Анна Тринчер😍", "Одной мне слышится: мне не жаль тебя, мне жаль эту зиииму, ей любить тебя невыносииимо", "Ты лучшая", "Жду премьеру", "Оууу мааай гаааад. Это ж Бруклинский мост 😍😍😍😍 Я просто мечтаю там побывать 😍", "Ирочка Билык 😍🔥🙌❤️", "Мне не жаль тебя, Не жаль эту зиму... :)", "Билык будет в шоке 😁", - прокомментировали пользователи Сети.

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