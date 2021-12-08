Предприниматель Александр Топольский, который стал 12-м "Холостяком", показал новое фото, похваставшись видом в рубашке.

Как пишет Politeka.net, 32-летний предприниматель Александр Топольский родился во Львове. Но сейчас живет и занимается недвижимостью в Майами, где и живет. Александр решил принять участие в новом сезоне "Холостяк", чтобы найти любовь всей своей жизни.

На новом фото Александр был в рубашке, которую расстегнул. Звезда смотрел в камеру, демонстрируя свой образ.

"Давно не делал селфи рядом с фонарём…", - написано было под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комплименты под публикацией:

"Красиво", "Фонарь - бомба", "Ну очень даже мило", "Такая активность последнее время, я не успеваю", "Так фиксируем, до начала холостяка пару месяцев подписчиков 22 тысячи".

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