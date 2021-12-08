Предприниматель Александр Топольский, который стал 12-м "Холостяком", показал новое фото, похваставшись видом в рубашке.
Как пишет Politeka.net, 32-летний предприниматель Александр Топольский родился во Львове. Но сейчас живет и занимается недвижимостью в Майами, где и живет. Александр решил принять участие в новом сезоне "Холостяк", чтобы найти любовь всей своей жизни.
На новом фото Александр был в рубашке, которую расстегнул. Звезда смотрел в камеру, демонстрируя свой образ.
"Давно не делал селфи рядом с фонарём…", - написано было под фото.
Алла Пугачева сболтнула, собирается ли еще замуж после Галкина: "Есть чем гордиться"
Беда у Илоны Гвоздевой, звезда "Танців з зірками" молит о помощи: "Срочно"
Мартыновская из "Мастер Шеф" рассказала невероятную историю ненависти и любви с Ярославским: "Требовательный и злой"
Победитель "Холостячки" Задворный рассказал, вместе ли он со Златой Огневич на самом деле: "К сожалению..."
Филипп Киркоров на семейном празднике решился показать "маму Наташу" своих детей: "Как похожи"
Фанаты поставили сотни лайков и написали комплименты под публикацией:
"Красиво", "Фонарь - бомба", "Ну очень даже мило", "Такая активность последнее время, я не успеваю", "Так фиксируем, до начала холостяка пару месяцев подписчиков 22 тысячи".
Напомним, новый «Холостяк» Топольский признался, что его вдохновляет, и обратился к украинцам
А еще Politeka сообщала, что новый "Холостяк" Топольский засветился в компании сразу двух девушек из команды шоу
Также Politeka писала, что новый "Холостяк" Топольский высказался, как правильно любить, согласились не все