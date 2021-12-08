Украинский исполнитель Виталий Козловский решил удивить позой своих поклонниц и предложил им продолжить фразу о себе - было много интересных вариантов.

Популярный певец, помимо того, что выступает и записывает хиты, также активно ведет страницу в Инстаграм, передает Politeka.net.

В новом посте Виталий Козловский похвастался обувью люксового бренда PRADA. При этом певец удивил вульгарным жестом - широко раскинув ноги, сидя в кресле.

"Веталь носит Prada или (твое название к видео…🙄)", - певец предложил написать продолжение к фразе.

За четыре часа публикация собрала более 4000 просмотров и много комментариев, пользователи Сети написали много интересных вариантов.

"PRADA – Я очень за Виталика рада что он носит PRADA 👏", "Веталь носит Prada или как правильно раздвигать ноги( с наглядными инструкциями)", "🔥Красиво жить не запретишь!🔥", "Веталь носит Prada !Где его носит в этих сапогах ,гада?!😂", "Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной, когда обувь Prada со мной😂😂😂", - написали пользователи Сети.

Отметим, Виталий Козловский сейчас также ведет утреннюю программу с коллегой Олей Цибульской на одном из музыкальных каналов.

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