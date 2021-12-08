Американская светская львица, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая не стесняется устраивать разные эксперименты с внешностью, в этот раз выбрала довольно оригинальный наряд.

Ким решила заинтересовать новым образом в дизайнерском наряде ярко-розового цвета. Причем поскольку она уже разведена, часто ее фото с мужчинами вызывают бурную реакцию.

Сама Кардашьян уже даже успела найти себе молодого человека и теперь не рассказывает о личной жизни после того, как прекратила видеться с Канье. Модель не сидит на месте в целом, она еще занялась новой коллекцией одежды и стала представлять другие бренды.

К примеру, в новом костюме она удивила несколько неловким видом:

«Мой друг игрок 🐶» - пишет Ким под кадром.

«Самый лучший!; 1-й, чтобы прокомментировать; большая пантера; вы похожи на фламинго; как главное украшение😍🙌🔥; Lol😂; Нью-Йорк по вам плачет; можно не играть️❤️; У тебя есть секрет? 😈😈; а раньше была пантерой🔮; 🌀 принцесса в розовом ❤️».

Долгое время Ким уделяла все внимание новой коллекции своего белья, над которым работала специально к праздникам. В сети модель не так часто сейчас показывает кадры из дома или работы.

Тем не менее на страницах фотографов и компаний, с которыми сотрудничает Ким, часто появляются интересные кадры. В Инстаграм в этот раз Кардашьян блеснула интересным пляжным луком.

Напомним, что Ким Кардашьян в мини-купальнике выставила напоказ свои достоинства: «Что за кошечка?».

Ранее Politeka писала, что Ким Кардашьян в крошечном купальнике пошалила в джакузи: "Дорвалась".

A еще Politeka сообщала, что Ким Кардашьян в белоснежном микро-топе очаровала изгибами: «Ангел с небес».