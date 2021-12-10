Известная певица Анастасия Приходько удивила признаниями о настойчивых поклонниках, которые присылают ей непристойные фото в соцсети.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и многодетная мама Анастасия Приходько в интервью в программе "Зірковий шлях" рассказала о настойчивых поклонниках и непристойных сообщениях в соцсети.

По словам артистки, ей часто признаются в любви и приглашают на свидания. "Мне очень не нравится, когда мне пишут: "Я в тебя влюблен. И я мог бы с тобой прокатиться". Ну куда ты прокатишься? Ну куда? Но вот мне бы его самоуверенность", - рассказала Настя.

Также звезда рассказала, что ей регулярно присылают снимки непристойного содержания. Так, среди таких поклонников был даже представитель одной популярной партии. "Боже, это ужас. Я не буду говорить, он еще и с одной партии известной. И он умудрился на фоне этих флагов сделать. Ну это просто…", - поделилась Приходько. И брезгливо добавила, размахивая руками: "Боже, фуу!".

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