20-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер показала себя и то, как провела время прошлой ночью, поделившись фото в Инстаграм

Как пишет Politeka.net, Синди Кроуфорд является успешной моделью известной на весь мир и блиставшей в 90-е годы. У знаменитости есть дочь Кайя Гербер, которой исполнилось этой осенью уже 20 лет. Молодая красотка уже пошла по стопам мамы и стала моделью. Не забывает дочь и об Инстаграм, где ведет блог.

На фото дочь Синди была в штанах, пиджаке и топике. Звезда стояла у стены с буквами YSL. Звезда была с длинными волосами и челкой.

"Прошлой ночью в Нью-Йорке....", - написала звезда.

Фанаты поставили более 70 тысяч лайков и написали немного комплиментов, ведь Кайя ограничила доступ и оставила возможность публиковать свои мысли у нее на страничке только друзьям:

"Огонь", "Кайя, люблю", "Прекрасная", "Такая потрясающая! Давай, девочка", "Круто".

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