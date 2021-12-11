Известная украинская ведущая Маша Ефросинина не сдержала эмоций в кресле судьи проекта «Україна має талант», о пережитом она рассказала у себя в Instagram.

Как пишет Politeka.net субботу 11 декабря в эфире СТБ выйдет новый выпуск шоу «Україна має талант». К судейской тройке проекта присоединится четвертая приглашенная звездная судья ― телеведущая Маша Ефросинина.

Тем временем, в своем Instagram Ефросинина уже успела рассказать, какие эмоции и ощущения захлестнули ее во время съемок.

«Скажу лишь одно- помню эти съёмки. Все переживали так, что капец: возвращение проекта в эфир после пятилетнего юбилея - это пятикратный риск и ответственность для всех, кто его делает! Зритель никогда особо не задумывается ( да ему это и не надо), сколько людей, нервов, супер тяжёлых решений и прочего стоит за такими масштабными шоу», - отметила телеведущая.

Ефросинина убеждена, что проект не то, что зашёл зрителю, он порвал все рейтинги.

«Безусловная заслуга успеха, конечно, и в фантастическом кастинге участников! Сегодня вы увидите очередную серию про удивительных, необычных, талантливых и очень специальных украинцев! Счастлива был прикоснутся к таким ощущениям и эмоциям на площадке!», - написала она.

На кадрах можно увидеть, как в какой-то момент Маша Ефросинина расплакалась, сказав: "Жизнь не подготовила меня к такому".

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