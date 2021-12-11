Танцовщица Алена Шоптенко, которая стала новым главным хореографом в "Танцях з зірками", показала новый образ, обратившись к украинцам.

Как пишет Politeka.net, в 2020 году Алена Шоптенко участвовала в шоу "Танці з зірками". Но так как из-за проблем со здоровьем ее звездный партнер Олег Винник покинул шоу, Алена заявила, что больше не вернется на паркет в качестве участницы. Зато звезду пригласили быть главным хореографом шоу "Танці з зірками". Проект уже закончился, но это не останавливает Шоптенко радовать фанатов танцами в своем Инстаграм.

В этот раз Алена опубликовала фото, на котором была в красном наряде с черным прозрачным верхом. Звезду сняли в движении, когда она подняла юбку.

"Поздравляю с международным днем танго. Проживайте свою жизнь страстно, как в этом танце", - написала Алена Шоптенко, обратившись к фанатам.

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