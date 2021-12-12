Известный украинский певец Дмитрий Каднай, который принимал участие в шоу "Танці з зірками", прокомментировал слухи о романе с исполнительницей Tayanna.

Как пишет Politeka.net, 32-летний украинский певец Дмитрий Каднай, который вместе с Филиппом Коляденко создал популярную инди-поп группу KADNAY, пришел на интервью к радиоведущему Славы Демина.

Так, Каднай, который не афиширует свою личную жизнь, решил впервые прокомментировать слухи о его романе с известной певицей Татьяной Решетняк, которая известная под псевдонимом Tayanna. По словам Славы Демина, эту информацию в прямом эфире сказала ведущая "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук.

"Романа не было. Отношения были дружеские однозначно, потому что мы вместе принимали участие в Нацотборе на Евровидение", - сказал Дмитрий.

Также певец сказал, что не знает почему ложную информацию о романе подали в прямом эфире танцевального шоу. Каднай заверил, что это были не его слова и потому верить им нет смысла.

"Я тоже могу сейчас выйти и сказать администратору здесь, что у Славы+ роман с кем-то. И что?", - сказал певец.

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