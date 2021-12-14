Как пишет Politeka.net, 32-летний Дмитрий Каднай в интервью радиоведущему Славе Демину рассказал, что из-за потери веса у него были серьезные сложности с поддержками.
Фронтмен группы Kadnay отметил, что за последний год похудел на 11 килограмм. Это произошло до участия в проекте. Из-за этого ему с трудом давались поддержки.
«Я не мог поднять девочку, то есть Алину не мог поднять. Мне было так стыдно!», - разоткровенничался артист, добавив, что поддержки, на самом деле, были довольно простыми.
По словам Кадная, во время участия в шоу ему удалось набрать мышечную массу и немного прибавить в весе.
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Артист также признался, что «Танці з зірками» стали для него настоящей жизнью. Во время участия в проекте он не мог думать больше ни о чем.
Напомним, что Дима Каднай поразил танцами на "Женском Квартале": "И кровать еще...".
Как сообщала Politeka, Kadnay признался, что чувствует к партнерше по шоу Алине Ли: "Четыре месяца мы уже...".
Также Politeka писала, что Кадная после жаркой румбы решили женить на Алине Ли: "Вы должны".