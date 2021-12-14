Известный украинский телеведущий и блогер Анатолий Анатолич рассказал о беде на дороге, которая произошла с его женой, на место вызвали полицию и вскоре виновника задержали.

Анатолий Анатолич рассказал, что его жена, Юлия Бойко, попала в ДТП, пишет Politeka.net. Телеведущий записал сторис, но видео быстро разлетелось по Сети. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

По словам звезды, в машину его любимой въехал другой водитель и покинул место происшествия. К счастью, никто не пострадал, но повредилось авто и ремонт будет дорогим.

"Разбита фара, бампер, крыло зацеплено - машина была, как новенькая, но теперь уже нет. И самое интересное - мужик на "Каене" врезался, он летел невменяемый, вышел, увидел и сбежал", - рассказал Анатолий Анатолич.

Жена телеведущего запомнила номер нарушителя и вызвала полицию, которая в итоге нашла и быстро задержала виновника. Как оказалось, у того были признаки алкогольного опьянения, поэтому правоохранители повезли его на освидетельствование.

"Главное то, что по**нок пьяный... ну, а если, представьте, тут ребенок дорогу переходил... здесь очень оживленная часть... По**нок на такой скорости вылетел - это просто кошмар, поэтому ждем полицию, а потом расскажем...По**нок будет наказан", - рассказал телеведущий.

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