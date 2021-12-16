Как пишет Politeka.net, Мила Нитич является популярной отечественной певицей. Звезда была в проекте "Шанс", а также "Голос країни". Артистка даже пробовала поехать на Евровидение, но не прошла национальный отбор. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Мила Нитич появилась с артистом Wellboy (Антон Вельбой настоящее имя, - прим. ред.).
"Смотрите, кто у меня тут есть", - написала Мила.
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"Я не могла его отпустить и с ним не сделать сторис. Потому что он мой кумир, черт побери", - сказала Мила.
"А добрый же день", - сказал Антон.
"А добрый же день. А вы смотрели про него документальный фильм. Об этом красивом мальчике Wellboy. Не смотрели. А нужно бегом посмотреть, быстро. С наступающим Новым годом", - ответила Мила на кадрах.
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