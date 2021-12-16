Певица Мила Нитич из "Голосу країни" появилась в обществе Wellboy и рассказала об особенных чувствах к артисту.

Как пишет Politeka.net, Мила Нитич является популярной отечественной певицей. Звезда была в проекте "Шанс", а также "Голос країни". Артистка даже пробовала поехать на Евровидение, но не прошла национальный отбор. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Мила Нитич появилась с артистом Wellboy (Антон Вельбой настоящее имя, - прим. ред.).

"Смотрите, кто у меня тут есть", - написала Мила.

"Я не могла его отпустить и с ним не сделать сторис. Потому что он мой кумир, черт побери", - сказала Мила.

"А добрый же день", - сказал Антон.

"А добрый же день. А вы смотрели про него документальный фильм. Об этом красивом мальчике Wellboy. Не смотрели. А нужно бегом посмотреть, быстро. С наступающим Новым годом", - ответила Мила на кадрах.

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