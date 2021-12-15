Известная певица Анастасия Приходько, которая скрывала свою третью беременность на шоу "Маска", решила подшутить над Сергеем Соседовым.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица и многодетная мама Анастасия Приходько в последнее время активно ведет Инстаграм. Причем нравится Приходько также рассказывать о себе или высмеивать разные ситуации.

В этот раз артистка решила снять Тик-Ток с голосом критика и журналиста Сергея Соседова, так как одна из записей с ним завирусилась в сети.

«Я человек не скандальный, вообще. Но если задеть меня… пух и перья полетят вообще. Вразнос» - цитируя Соседова, проговорила Настя Приходько.

"Уникальная личность, конечно" - добавляет она.

После этого она также представила кадр из прошлого, когда успела сделать фото с Соседовым. По качеству фото видно, что это было довольно давно.

Ранее Анастасия Приходько в интервью в программе "Зірковий шлях" рассказала о настойчивых поклонниках и непристойных сообщениях в соцсети.

По словам артистки, ей часто признаются в любви и приглашают на свидания. "Мне очень не нравится, когда мне пишут: "Я в тебя влюблен. И я мог бы с тобой прокатиться". Ну куда ты прокатишься? Ну куда? Но вот мне бы его самоуверенность", - рассказала Настя.

Напомним, Судья "Співають всі" Приходько, решившаяся на "пластику", показала, какой была раньше: "Мне тут целых 18 лет".

Как сообщала Politeka, Строгая судья "Співають всі" Приходько показала пострадавшее лицо: "Так больно...".

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