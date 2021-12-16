Бывшая жена Алексея Завгородного (Позитив) Анна Андрийчук решила рассказать, как согласилась на неожиданное пополнение в семье и теперь очень счастлива.

Бывшая жена Алексея Завгородного рассказала о важном событии в ее жизни, которое взволновало ее и было довольно неожиданным. Как оказалось, Анна Андрийчук решила завести нового члена семьи - маленькую собачку Луну.

«Все случилось спонтанно и очень быстро. Случайно попалось объявление о том, что маленькая девочка ищет новый дом. Увидев ее глаза я сразу же поехала забирать малышку не обдумав о своём решении ни секунды.

Это было по зову сердца. Если честно, я совсем не собиралась заводить никаких животных, ведь ровно год назад не стало Моники, которая прожила со мной 15 лет. Это был настоящий удар для всей семьи. После этого поняла, что таких потерь я больше не выдержу.

Но меня переполняло ощущение, что эта собака ждала именно меня.

Знаете, когда мурашки по коже. Там где она жила было очень много собак и ей одной было тяжко. Прибитый хвост и 300 грамм веса (такого размера я видела только хомяка у своей младшей сестры).

Я не понимала, что делать с такой крохой, как ее не раздавить, но эти мысли меня постелили уже дома, когда потеряла ее в комнате, но это другая история 😭

«Ну привет, Луна 🌑» - вырвалось у меня и ввело саму в ступор. Даже не ЛУна, а именно ЛунА.

Она залезла мне под распущенные волосы, облизывала и била хвостом по лицу - вот она, любовь с первого взгляда. Я знаю, она ждала именно меня. Теперь мы счастливы вместе уже три недели!» - рассказала Анна.

Ранее Анна Андрийчук откровенно рассказала, как лазила в телефоне мужа, с которым недавно развелась. По словам Анны, это было давно – она воспользовалась телефоном мужа, когда ее гаджет сломался.

"Увидела то, что мне, наверное, не надо было видеть. С этого момента я больше не залазила. Ну какие-то там девочки писали, давно это было. На тот момент я отреагировала очень болезненно", - призналась Анна. Однако, теперь она вспоминает это с юмором, и называет "взрослым моментом в жизни".

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