Как сообщает Politeka.net, популярный украинский юморист и шоумен Игорь Ласточкин, который работает в "Квартале 95", часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз артист поразил фанатов удивительным образом для корпоратива. Видно, что он здорово постарался, создавая свой необычный лук.
На новой фотографии, которую Игорь сделал в гримерке в зеркало, он позирует в короткой джинсовой юбке, яркой футболке с джинсовой жилеткой, а на его ногах темные колготки-сеточка и модные ботинки. Больше всего внимания привлекает яркий чубчик на голове шоумена.
В подписи к публикации Ласточкин написал: "Корп в стиле Cyberpunk2077! Поехали". Поклонники не растерялись и тут же принялись комментировать новую публикацию юмориста: "Кончита украинская версия", "Сущность так и лезет наружу", "Потеряли пацана", "Это уже перебор", "Игорь, вы меня пугаете", "Красивая", "Игорь, Вы прекрасна", "Леди Гага".
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Напомним, Ласточкин из "Маскарада" в футболке в разгар осени озадачил украинцев: "Сначала думал казах...".
Как сообщала Politeka, Игорь Ласточкин отчитал "подвыпившего" и неопрятного Кошевого на глазах у коллег: "Заберите".
Также Politeka писала, что Звезда "Лиги смеха" Ласточкин с новой прической устроил испытание для парикмахера: "Обчекрыжили".