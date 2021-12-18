Судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская отчитала участницу за то, что она перепутала блюда и не смогла объяснить в чем разница.

Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале кулинарного шоу "Мастер Шеф" опубликовали короткий фрагмент одного из выпусков 11 сезона шоу. В ролике судья Ольга Мартыновская поставила на место участницу Светлану, которая перепутала десерты и не смогла объяснить в чем разница (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Оказалось, что участница представила судье свой десерт, но не смогла объяснить, что именно она готовила. Когда Мартыновская спросила у Светланы в чем разница между сабайоном и курдом, она растерялась и не смогла дать правильного ответа.

Тогда Ольга осадила Светлану: "У вас такие очень поверхностные знания, поэтому не пытайтесь нас уверять, что думала сабайон, а вышло все-таки…". А затем начала сама все объяснять: "Во-первых, сабайон он сбивается, это обязательно такая красивая пенистая масса на паровой бане. Желтки перед этими холодными надо сбить, и не важно, это белое вино, или другой сок, цитрусовых, например". Надо сказать, что Светлана сначала была в замешательстве, а затем согласилась с судьей.

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