Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель, музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук поделился на своей странице в Instagram удивительными черно-белыми карами из новой атмосферной фотосессии.

В этой съемке Святослав примерял три необычных образа, причем, очень идет не только о нарядах, но и об настроении. Здесь он и романтичный, и задумчивый, и веселый, и как будто собирается взлететь.

В подписи к публикации Вакарчук написал: "Спасибо @sarakhanov за чувственные фото. Три разных меня и все три настоящих. Фото: @sarakhanov, стиль: @valera_topal". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фотографии музыканта: "Страстный. Погруженный. Кайфующий", "Невероятные фото", "Какие крутые фото", "Лучший", "Вы космос", "Чувственные кадры. Настоящий", "Самый любимый", "Я вас обожаю", "Сердце останавливается".

Напомним, Вакарчук признался, за что благодарен знаменитой красотке-блондинке: "Полезное дело...".

Как сообщала Politeka, Вакарчук из "Океан Эльзы" не сдержал чувств, заговорив о трагедии: "Ком в горле".

Также Politeka писала, что Семью Вакарчука из "Океан Эльзы" коснулось горе: музыкант решился раскрыть правду о трагедии.