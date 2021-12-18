48-летняя Руслана приняла участие рождественском проекте Krishtlindje ne Tirane (Рождество в Тиране), передает Politeka.net. Артистка зажгла на сцене в Албании, исполнив три своих хита - "Дикие Танцы", "Танцы с волками" и "ШаЛаЛа". По словам певицы, последняя композиция близка к балканским мотивам, поэтому пользуется там популярностью.

Соответствующие фото Руслана опубликовала у себя в Инстаграм. Звезда предстала в кожаном костюме "амазонки" - как всегда энергичная, зажигательная и безумная.

"Музыка – лучшая речь, объединяющая сердца! В этом я в очередной раз убедилась в Албании... Несмотря на языковой барьер, невероятная эмоциональная связь с публикой была с первых секунд. ❤️ После выступления ведущая спросила меня, помню ли я, когда впервые была в Албании. Конечно, помню! Ведь это было в разгар Оранжевой революции – 19 декабря 2004 г. Сегодня же в Украине продолжается борьба – борьба за территориальную целостность и мир. Украина стремится к миру! И об этом я тоже сказала со сцены", - поделилась Руслана.

К слову, телеверсию рождественского концерта покажут 24 декабря в эфире национального телевидения Албании.

Публика с энтузиазмом комментирует увиденное:

"Руслана это 🔥🔥🔥, невероятно ❤️"

"Русланочка, я Вас обожаю!!! Искренне радуюсь, что могу Вас видеть и слышать снова ❤️❤️🙌🔥"

"Сияяай"

"ШаЛаЛа это 🔥"

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