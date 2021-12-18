Как передает Politeka.net, Надежда Мейхер-Грановская является известной артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в популярной группе "ВИА Гра", где солировала с начала 2000-ных. Однако она прервала свою карьеру как участница группы, и начала сольную. Сейчас артистка выступает не в привычном жанре поп-музыки, а берется за оперу. Также, Мейхер открыла свой бутик одежды.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Надя Мейхер позирует на камеру в шикарном черном полупрозрачном костюме.

Его украшают разноцветные узоры, которые создают акценты на наряде. Надя Мейхер также показала свою фигуру со всех сторон, изгибаясь под музыку.

Реакций и комментариев под видео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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