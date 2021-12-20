19 июня, певица Джамала стала мамой во второй раз, младшему сыну певицы Селим-Гираю уже исполнилось полтора года - она похвасталась в сети сыновьями, которые заметно подросли.

Как сообщает Politeka.net, звездная мама Джамала трепетно вспомнила в Instagram памятную дату и показала серию трогательных совместных фото с любимым и детьми.

На семейных снимках можно увидеть любовь и счастье супругов, а также нежные моменты с их сыновьями - старшим Эмиром-Рахманом и младшим Селим-Гираем.

Джамала и ее муж Бекир сделали несколько атмосферных селфи с малышами на руках, также Эмир сфотографировался со своим младшим братиком Селимом.

Также Джамала показала видео, на котором ее младший сын играет мелодию - мальчик увлеченно щелкает по клавишам, которые издают произвольные звуки.

Вспомнила Джамала и о достижениях старшего сына Эмира. Оказалось мальчик занял второе место на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу.

"Обожаю этот возраст. Хочу, чтобы сегодня все-все дети были счастливыми и нашли под подушкой, на подушке, рядом с подушкой все, чего желают, а я точно знаю, что больше за игрушки, они мечтают о нашей любви! Ради них готова всегда вести себя хорошо", - написала певица.

Пользователи сети умилились нежным кадрам и отметили, что Эмир заметно подрос и растет настоящим красавцем и копией ее мужа: "Красавец Эмир. На мужа становится похож", "Поздравляю от всей души", "Какие классные".

Напомним, Джамала вскружила голову необычным нарядом с ярким лифом.

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