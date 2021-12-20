Как сообщает Politeka.net, звездная мама Джамала трепетно вспомнила в Instagram памятную дату и показала серию трогательных совместных фото с любимым и детьми.
На семейных снимках можно увидеть любовь и счастье супругов, а также нежные моменты с их сыновьями - старшим Эмиром-Рахманом и младшим Селим-Гираем.
Джамала и ее муж Бекир сделали несколько атмосферных селфи с малышами на руках, также Эмир сфотографировался со своим младшим братиком Селимом.
Также Джамала показала видео, на котором ее младший сын играет мелодию - мальчик увлеченно щелкает по клавишам, которые издают произвольные звуки.
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Вспомнила Джамала и о достижениях старшего сына Эмира. Оказалось мальчик занял второе место на соревнованиях по бразильскому джиу-джитсу.
"Обожаю этот возраст. Хочу, чтобы сегодня все-все дети были счастливыми и нашли под подушкой, на подушке, рядом с подушкой все, чего желают, а я точно знаю, что больше за игрушки, они мечтают о нашей любви! Ради них готова всегда вести себя хорошо", - написала певица.
Пользователи сети умилились нежным кадрам и отметили, что Эмир заметно подрос и растет настоящим красавцем и копией ее мужа: "Красавец Эмир. На мужа становится похож", "Поздравляю от всей души", "Какие классные".
Напомним, Джамала вскружила голову необычным нарядом с ярким лифом.
Как сообщала Politeka, солистка "Go_A", Джамала и фаворитка Влада Ямы сплясали под командованием Никитюк.
Также Politeka писала, что Джамала, став участницей «Танці з зірками», показалась в экстравагантном наряде перед публикой