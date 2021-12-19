Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, бывший супруг певицы Ани Лорак (Каролины Куек) довольно редко показывает в сети разные моменты из жизни, поскольку часто нарывается на критику. Причем мужчина после развода с Каролиной остался с ней в дружеских отношениях.
Он забирает дочь на каникулы, ездит к ней в РФ, чтобы провести время на праздники и даже познакомил дочь со своей новой невестой. Мужчина сделал ей предложение несколько месяцев назад, но комментировать это не стал.
Чтобы избегать внимания, совместных кадров Мурат тоже почти не показывает. Но в этот раз он сделал исключение и после вечеринки поделился радостными моментами. Друг прокомментировал: «Это как мы, только они нереальные. Я первый раз вижу такую любовь со стороны».
О самой девушке и ее личной жизни известно крайне мало, а ее избранник Мурат Налчаджиоглу не торопится рассказывать о себе. После развода с Каролиной он поддерживает с ней дружеские отношения и всегда ездит навещать дочь в РФ.
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Тем не менее, мужчина решил двигаться дальше и недавно объявил о своей помолвке с Лилией, с которой до этого успел повстречаться несколько месяцев. И хотя Мурата продолжают критиковать, он на выпады не реагирует.
Напомним, экс-муж Лорак нарвался на критику за неожиданный кадр с молодой невестой.
Как сообщала Politeka, экс-муж Ани Лорак решил покинуть с дочерью Украину и похвастался прощальными моментами.
Также Politeka писала, что дочь Ани Лорак на отдыхе с отцом и его невестой повторила образ своей мамы.