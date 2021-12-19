Как пишет Politeka.net, Соня Кей является популярной отечественной артисткой, которая недавно выпустила второй мини-альбом под названием "Драйв". Племянница Софии Ротару замужем за хоккеистом Олегом Петровым, который играет на позиции вратаря. Певица кроме творчества еще и ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом сторис Соня показала, как встречает своего супруга. Звезда стояла у холодильника, надев на голову необычный колпак серебристого цвета.
"Муж приехал, я должна выглядеть подобающе", - написала Соня под фотографией.
На второй фотографии Соня стояла на улице возле новогодних украшений. Певица была в зимней одежде и шапке.
София Ротару сразу после "Песни года" в Москве появилась на Новогоднем квартале: "Такое чувство..."
Судья "Мастер шеф" Мартыновская эмоционально обратилась к украинцам: "Мои хорошие..."
Заплаканная Репяхова заговорила о разрыве с Павликом и намекнула на причину: "Я в этой войне одна"
В реанимации остановилось сердце знаменитого актера: госпитализировали прямо со съемок
Новая беда у "Холостячки" Мишиной, артистка разоткровенничалась о болезни: "Деваться некуда..."
"Поздравляю всех с прекрасным праздником Святого Николая", - написала Соня на фото.
Напомним, племянница Софии Ротару, раскрыв детали свадьбы, показала, где провела свою брачную ночь
А еще Politeka сообщала, что племянница Софии Ротару не смогла сдержать слез после семейной трагедии
Также Politeka писала, что племянница Софии Ротару, вернувшись в Украину с шикарного отдыха, пожаловалась на скуку