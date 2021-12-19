Певица Соня Кей, которая является племянницей легендарной артистки Софии Ротару, показала, как встречает мужа-хоккеиста.

Как пишет Politeka.net, Соня Кей является популярной отечественной артисткой, которая недавно выпустила второй мини-альбом под названием "Драйв". Племянница Софии Ротару замужем за хоккеистом Олегом Петровым, который играет на позиции вратаря. Певица кроме творчества еще и ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом сторис Соня показала, как встречает своего супруга. Звезда стояла у холодильника, надев на голову необычный колпак серебристого цвета.

"Муж приехал, я должна выглядеть подобающе", - написала Соня под фотографией.

На второй фотографии Соня стояла на улице возле новогодних украшений. Певица была в зимней одежде и шапке.

"Поздравляю всех с прекрасным праздником Святого Николая", - написала Соня на фото.

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