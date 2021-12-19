Как пишет Politeka.net, 19 декабря многие знаменитости поздравляют своих фанатов в Днем Святого Николая. Не исключением стал украинский боксер, чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик. У себя в Инстаграм спортсмен не только написал пожелания, но и показал, какие подарки приготовил от себя.
На снимке Александр Усик попозировал в очках, в руках он держал маленькие сувенирные боксерские перчатки.
«Друзья, переходите на там Ваш подарок.😉С днём Святого Николая и наступающим Новым Годом!🎄 Мечтайте. Трудитесь. Не сдавайтесь. И Все получится! Всем добра✌🏻», - написал Александр Усик.
Некоторые фолловеры поразились внешним видом боксера, они обратили внимание, что Усик похудел.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Перенос Рождества в Украине, глава ПЦУ Епифаний сделал важное заявление: «Эту ошибку нужно исправить…»
"Пусть наблюдает вся страна": Репяхова внесла ясность в свои намеки на разрыв с Павликом
В реанимации остановилось сердце знаменитого актера: госпитализировали прямо со съемок
Оборвалась жизнь известной актрисы, запомнившейся ролью в "Иронии судьбы": "Светлая память"
"И ты похудел, ешь пельмени",
"Саша, как получить такую?))",- пишут в сети.
Напомним, что Усик впечатлил брутальным видом на съемках фильма: «Легенда».
Как сообщала Politeka, Усик похвастался красоткой-женой, которая родила ему троих детей.
Также Politeka писала, что Александр Усик впечатлил видом в куртке-скафандре: «Гость из будущего»