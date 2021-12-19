Украинский боксер Александр Усик в День Святого Николая поздравил всех украинцев с праздником и поразил внешним видом.

Как пишет Politeka.net, 19 декабря многие знаменитости поздравляют своих фанатов в Днем Святого Николая. Не исключением стал украинский боксер, чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик. У себя в Инстаграм спортсмен не только написал пожелания, но и показал, какие подарки приготовил от себя.

На снимке Александр Усик попозировал в очках, в руках он держал маленькие сувенирные боксерские перчатки.

«Друзья, переходите на там Ваш подарок.😉С днём Святого Николая и наступающим Новым Годом!🎄 Мечтайте. Трудитесь. Не сдавайтесь. И Все получится! Всем добра✌🏻», - написал Александр Усик.

Некоторые фолловеры поразились внешним видом боксера, они обратили внимание, что Усик похудел.

"И ты похудел, ешь пельмени",

"Саша, как получить такую?))",- пишут в сети.

Напомним, что Усик впечатлил брутальным видом на съемках фильма: «Легенда».

Как сообщала Politeka, Усик похвастался красоткой-женой, которая родила ему троих детей.

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