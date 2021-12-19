Как пишет Politeka.net, на сегодняшний день 20-летняя Тилан Блондо является одной из самых высокооплачиваемых моделей в Европе. Она стала знаменитой в раннем возрасте и с тех пор практически не прерывала карьеру модели.
Девушка славиться не только отменной фигуркой, но и милым личиком. А ее многолетний опыт позволяет ей работать с самыми известными модельными агентствами и модными домами.
На свежем фото Тилан Блондо предстала в эффектном образе. Она позировала в пиджаке с белым мехом и в солнцезащитных очках. Образ эффектно дополняла красная помада на губах красотки.
«Приветики», - коротко подписала фото модель.
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В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Ой, привет, красотка», «Какой культовый образ», «Мне нравится, когда она так выглядит», «Посмотри на себя, ты – звезда», «Огонь», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Тилан Блондо "обвесилась" украшениями ради съемки на берегу: "Потрясающая".
Как сообщала Politeka, француженка Тилан Блондо ошеломила сменой образа: «Не узнать».
Также Politeka писала, что Тилан Блондо похвасталась фигурой в мини-бикини: фото.