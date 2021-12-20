Солистка группы Go_A Катя Павленко, которая заняла пятое место на последнем Евровидении, показала, с кем спит в одной постели.

Как пишет Politeka.net, Катя Павленко стала очень популярной после Евровидения, на котором заняла пятое место вместе со своей группой Go_A. А победила на международном конкурсе группа Maneskin из Италии. Сразу возникли слухи о романе между Павленко и солистом итальянского рок-коллектива Дамиано Давида. Но Катя отмечала в интервью, что она с музыкантом дружит и готовит совместную песню. А недавно солистка Go_A выступила во втором сезоне "Маски", где ее никто не смог узнать из судей. Не забывает Павленко и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Катя показала, как спит в постели, а в это время ее обнимает кот. Известно, что у артистки живет кот породы сфинкс, которого Павленко назвала Котиком.

На втором сторис певица обняла красавчика, не открывая глаза. Также артистка опубликовала еще одно видео в стори, показывая, как продолжает спасть с Котиком.

На последнем сторис Катя написала, что ей снилось, пока она спала.

"Снилась война", - написала артистка.

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