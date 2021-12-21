Известный спортсмен и народный депутат Жан Беленюк, который получил золотую медаль на Олимпиаде-2020, рассказал, почему до сих пор не женат.

Как передает Politeka.net, Жан Беленюк является известным спортсменом. Он одержал победу на Олимпиаде-2020 в греко-римской борьбе и принес Украине первую золотую медаль. Также Жан Беленюк является народным депутатом.

Так, на этот раз Жан Беленюк пришел на программу "Зірковий шлях". На кадрах он рассказал почему до сих пор не женат и выдал причину. Также, Жан Беленюк отметил, что у него еще не было отношений, которые бы сносили ему "крышу".

"Через определенное время начинаешь адекватно и трезво смотреть на минусы человека, которые еще недавно тебя заставляли улыбаться и шутить. Через какое-то время они просто тебя бесят. И ты уже не знаешь, каким образом с этим мириться. В таком случае я старался трезво к этому подходить. Не представляю, чтобы мне "сносило крышу", — выдал Жан Беленюк.

"Я думаю, что моя любовь еще впереди", — рассказал спортсмен.

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