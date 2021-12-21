Скандал известного украинского исполнителя Виктора Павлика с четвертой женой Екатериной Репяховой продолжают обсуждать в сети, поэтому девушка решила сама прокомментировать то, что между ними происходит.

Как пишет Politeka.net, скандал Катерины Репяховой с бывшей женой Виктора Павлика был "вылит" на обозрение публики ими самими в сети, поэтому обсуждения не утихают. В один момент Катерина даже заявила в Инстаграм, что не понимает, как жить с Павликом после подобного.

«Простите, что так пропала – мне нужен был отдых. Сейчас приведу себя в порядок и выйду к вам. Два дня я выглядела так, у меня правда не было сил выходить в Сторис. Я понимаю, что я должна прокомментировать свою ссору с мужем.

Я все делаю для того, чтобы все плохое оставить в этом году. А в следующем будет только хорошее! Мой муж готов работать над чувством вины, работать с психологом ради нашей семьи. Виктор Павлик слишком добрый и другой человек этим пользуется. А я не могу на это смотреть спокойно.

Моему мужу на протяжении многих лет внушали, что он виноват во всех грехах. В несостоятельности, в несамостоятельности другого человека виноват мой муж. И даже в смерти своего сына. С этим очень сложно жить, Павлик очень мнительный человек и другой человек это знает, давит на слабые места. Но мы справимся! Ради Мишеньки! Муж мне обещал, что в нашей жизни больше не будет зла».

Напомним, что между Репяховой и третьей женой певца Ларисой Созаевой разгорелся конфликт. Екатерина даже подала в суд, потому что Созаева назвала ее "наглой тварью". К тому же, по словам четвертой жены Павлика, она пытается уничтожить ее бизнес в сети.

В комментариях поклонники обсудили скандал между супругами, поскольку Павлик ссору между женщинами не поддержал.

"А бумеранг никто не отменял, дорогая!", "Зачем на всеобщее обозрение выставлять личную жизнь? Сами на шею прыгают, а потом плачут", "У нее, кажется, что-то с головой беда", "Жизнь - это супермаркет, где в конце есть касса, на которой каждый должен расплачиваться за свой "корзину"...", - написали в Сети.