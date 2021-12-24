Лидер группы "ТіК", известный украинский музыкант Виктор Бронюк, страдавший лишним весом, недавно решительно взялся за свое здоровье.

42-летний Бронюк, спевший хит "Олені", на пике своей славы весил 120 килограмм. Артисту удалось сбросить 30, и его внешность сразу же преобразилась. По крайней мере, на ведущего радио Люкс ФМ Славу Демина "новый" Бронюк уж точно произвел впечатление, судя по "сториз" в Инстаграм первого.

"Витя, боже, как ты похудел!", - воскликнул Демин, как только увидел музыканта.

Ранее в программе "Викриття" лидер группы "ТіК" Бронюк признавался, что лишний вес негативно сказывался на качестве его жизни и работе в целом - артист не мог давать двухчасовые концерты, так как возникали проблемы с дыханием.

Музыкант поделился, что не комплексовал из-за лишнего веса, но все равно с ним что-то надо было делать, потому что это вносило дискомфорт.

Бронюк вместе с супругой начали три раза в неделю посещать фитнес-центр. Также он занимается скандинавской ходьбой и следит за своим питанием.

Так, артист отказался от алкоголя и придерживается своей особой диеты - "ПМЖ": попробуй меньше жрать. А если без шуток, то он старается отдавать предпочтение здоровой пище.

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