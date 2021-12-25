Украинская поп-певица и ведущая тревел-шоу «Орел и решка» Мишель Андраде поделилась секретами успешного контента в соцсетях.

Как пишет Politeka.net, молодая певица боливийского происхождения Мишель Андраде все чаще делится с поклонниками яркими снимками и неожиданными публикациями в Инстаграм.

На этот раз Мишель решила раскрыть секреты и рассказать, какие приложения ей помогают делать стильные сториз, прикольные эффекты и обрабатывать фотографии и видео.

«Мне нравится добавлять позитив и краски во все, что я делаю ☀️ Поэтому я стараюсь постить максимально живые и атмосферные фоточки и видео💛», - написала она.

Мишель Андраде опубликовала список интересных приложений, с помощью которых можно добиться потрясающих результатов.

«Сдаю вам любимчиков:

🌿InShot — в нем можно наложить музыку, обрезать ненужные фрагменты, размыть фон и дополнить все текстом.

🌿Photo Studio — оочень много фильтров и эффектов

🌿PicsArt — можно делать стильные сториз, добавить или удалить фон, найти прикольные эффекты и стикеры», - отметила телеведущая.

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