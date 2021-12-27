Телеведущая Маша Ефросинина в интервью Осадчей рассказала, почему ее дочь Нана срочно вернулась в Украину, сдав экзамены экстерном.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая телеведущая Маша Ефросинина в программе "Світське життя" рассказала ведущей Кате Осадчей, почему ее дочь Нана вернулась в Украину, поспешно окончив учебу.

Так, по словам Марии, ее дочь попала в Канаду на учебу в разгар пандемии коронавируса и оказалась в изоляции. Так что девушка решила экстренно сдать экзамены и закончить 12-й класс, чтобы поскорее вернуться домой.

"Она попала во взрослую жизнь за границу, в Канаду", - рассказала Ефросинина, и добавила, что дочери не удалось увидеть ни страну, ни город, ни улицы.

Она призналась, что дочь просто поставила их с мужем перед фактом, что заканчивает учебу и возвращается домой.

Так как Нана уже по сути выпускница, то теперь перед ней и ее родителями встал вопрос о поступлении в университет. Семья рассматривает вузы разных европейских стран, а вот в Канаду и США Нана поступать не будет.

"Мы выбрали пятерку университетов от самого высокого сорта до немного меньшего. От Лондона до Австрии", - поделилась Маша.

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