19-летняя украинская исполнительница Элина Иващенко, которая спела в дуэте с певцом Олегом Винником песню "Діаманти", рассказала, как ей испортили прическу.

Элина Иващенко стала известной после победы на проекте "Голос. Діти", где она была в команде Тины Кароль, пишет Politeka.net. После этого артистка приняла участие и выиграла в шоу "Х-Фактор".

Сейчас девушка продолжает заниматься творчеством, в частности, не так давно спев песню "Діаманти" с Олегом Винником.

Красотка следит за трендами, поэтому решилась на окраску, которая была модная несколько лет назад. Для этого она пошла в салон, но все закончилось неудачей. Об этом Элина Иващенко рассказала в недавних сторис Инстаграм.

По словам любимцы Олега Винника, мастер нервничала, и в итоге у нее не вышло покрасить клиентку в желаемый цвет.

"8 вечера. У меня истерика...Это был день до съемок финала на Х-Фактор, и я поняла, что эту проблему могут решить только лучшие из лучших", - написала артистка.

По ее словам, она позвонила знакомому мастеру вся в слезах, которая пригласила ее в салон на семь утра следующего дня.

В результате после пяти часов работы удалось получить желаемый цвет.

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