Элина Иващенко стала известной после победы на проекте "Голос. Діти", где она была в команде Тины Кароль, пишет Politeka.net. После этого артистка приняла участие и выиграла в шоу "Х-Фактор".
Сейчас девушка продолжает заниматься творчеством, в частности, не так давно спев песню "Діаманти" с Олегом Винником.
Красотка следит за трендами, поэтому решилась на окраску, которая была модная несколько лет назад. Для этого она пошла в салон, но все закончилось неудачей. Об этом Элина Иващенко рассказала в недавних сторис Инстаграм.
По словам любимцы Олега Винника, мастер нервничала, и в итоге у нее не вышло покрасить клиентку в желаемый цвет.
50-летняя Орбакайте показала, как выглядит единственная внучка Пугачевой: "Превращается в..."
Оборвалась жизнь знаменитой американской певицы, дочь раскрыла детали: «Причиной стали…»
Воинский учет для женщин: в ВСУ уточнили, кого не призовут воевать
Мирзоян после слухов о расставании с Тоней Матвиенко показал, как провел время вдали от семьи: "Очень круто"
ЧП с поездами Укрзализныци, пассажиров пересаживают в автобусы: что произошло
"8 вечера. У меня истерика...Это был день до съемок финала на Х-Фактор, и я поняла, что эту проблему могут решить только лучшие из лучших", - написала артистка.
По ее словам, она позвонила знакомому мастеру вся в слезах, которая пригласила ее в салон на семь утра следующего дня.
В результате после пяти часов работы удалось получить желаемый цвет.
Напомним, юная фаворитка Олега Винника в очень коротком платье решила полюбопытствовать
А еще Politeka сообщала, что юная фаворитка Олега Винника, выйдя на связь, рассказала об испытании
Также Politeka писала, юная фаворитка Олега Винника покорила появлением на известном шоу